(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: você será beneficiado por posição que faz aflorar um quadro novidades e surpresas no trato pessoal. Interesses: boa regência para assunto do trabalho. Vida íntima e sentimentos: indicação de boa mudança no que se relacionar ao seu prestígio e conceito com íntimos. Retribua elogio.