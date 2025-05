(23 de setembro a 22 de outubro) - A semana: destacada presença de otimismo e autoconfiança em dias que mostram mudança nas relações com a família. Interesses: quadro que oscila entre a maior positividade material e momentos de ânimo empreendedor. Sorte com jogos. Vida íntima e sentimentos: seja cuidadoso com suas palavras.

