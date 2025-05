(23 de setembro a 22 de outubro) - Destaque: o Sol começa regência na 9ª casa zodiacal de seu signo, influenciando aspirações, a mente, religiosidade, seus ideais e sonhos e as lições que aprendemos com a vida. Hoje: dia que trará afirmação de princípios ou conceitos no trato com a família. Mas, evite impor suas opiniões.