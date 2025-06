(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: você deve se motivar para as relações pessoais dando-se maior tempo para a convivência com amigos. Interesses: há boa posição para o seu trabalho, carreira e profissão. Mas, novas decisões envolverão o campo financeiro. Vida íntima e sentimentos: preocupação com os mais íntimos.