(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: você terá hoje a Lua trazendo equilíbrio e favores para as suas novas iniciativas em assunto envolvendo amigos. Interesses: acentua-se a sua sorte no trato financeiro. Isso trará compensação no trabalho. Vida íntima e sentimentos: forte emotividade no trato com os mais íntimos.

Quinta-feira