(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: em momento astral de boas posições as influências mostram quadro voltado para coisas do passado. Interesses: risco e inquietação em torno de compromisso com o trabalho e relações de negócios. Vida íntima e sentimentos: fase favorável para as novas relações. Intimidade preservada.

Tags:

sábado