(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: você poderá agora superar problemas com maior determinação nos seus objetivos. Interesses: um bom planejamento e ações racionais vão ajudá-lo nas finanças. Quadro de favorável influência no trato com emprego ou busca por trabalho. Vida íntima e sentimentos: reveja suas decisões.