(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: quadro benéfico por posição que marca acerto de assunto pendente, mais antigo. Interesses: você se fará agora merecedor de vantagens nas finanças com acentuada sorte. Vida íntima e sentimentos: procure um comportamento conciliador e cuidadoso no trato com as pessoas a quem ama.