(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: dia de rever os rumos das suas relações com pessoas pouco intimas. Interesses: momento que recomenda cuidado com os novos negócios e compromissos. As tarefas adiadas poderão ser retomadas com lucros. Vida íntima e sentimentos: o dia será instável para novo compromisso. Cuide-se.