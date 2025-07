(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: este momento lhe mostrará posição benéfica com a solução de questões pendentes. Surpresas com amigos. Interesses: vantagens na lida com compromissos que envolvam o seu dinheiro. Habilidade e disposição criativa. Vida íntima e sentimentos: inquietação injustificada. Premonições.