(23 de setembro a 22 de outubro) - A semana: momento de entendimento fácil com as pessoas. No campo pessoal, procure conselho e aceite ajuda ou apoio. Interesses: dias benéficos para as finanças, uma vez que ocorrerão novos ganhos por atitudes que irão revelar sua habilidade. Vida íntima e sentimentos: siga a sua intuição.

Tags:

Domingo