(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: há hoje a reserva de boa aura na lida com problemas de pessoas mais próximas. Interesses: com bom aspecto você se mostrará pronto a agir diante de exigências nas finanças. Dia de muita movimentação e compromissos com o trabalho. Vida íntima e sentimentos: fase de sensualidade e romantismo.