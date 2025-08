(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: um inesperado encontro trará boa solução para problemas na lida com parentes. Interesses: quadro de preocupação com dinheiro de pessoa próxima. No trabalho os seus planos serão beneficiados por estranho. Vida íntima e sentimentos: convivência que irá refletir seu ânimo e emoções.