(23 de setembro a 22 de outubro) - A semana: dias de reações positivas de pessoas próximas para a solução de pendências em assunto de sua família. Interesses: fase mais sólida na lida com o próprio dinheiro. No trabalho, você terá afirmação consolidada de forma mais permanente. Vida íntima e sentimentos: encontro e alegria.



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