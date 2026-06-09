(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: um trânsito positivo trará boa influência de pessoa próxima. Por isso, aceite sugestões e conselho. Interesses: o dia será tenso em termos materiais e para os seus compromissos com dinheiro. Vida íntima e sentimentos: seja um pouco mais prudente ao expressar opiniões. Satisfação.

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20/05/2026

20 de maio de 2026, quarta-feira
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Previsão para signo de Libra em 2008


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