(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: a semana começa sob positiva influência com maiores determinação e vigor pelo seu ânimo empreendedor. Interesses: momento de dinamismo e inventividade nas obrigações de trabalho. Vida íntima e sentimentos: convivência que ganha novos rumos e significado por ações conciliadoras.

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