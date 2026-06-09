(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: a semana começa sob positiva influência com maiores determinação e vigor pelo seu ânimo empreendedor. Interesses: momento de dinamismo e inventividade nas obrigações de trabalho. Vida íntima e sentimentos: convivência que ganha novos rumos e significado por ações conciliadoras.

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20/05/2026

20 de maio de 2026, quarta-feira
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20 de maio de 2026, quarta-feira

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astrologia | Horóscopo | Libra | previsão semanal | sentimentos | Trabalho | vida íntima


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