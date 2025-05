Max Klim

Pseudônimo do jornalista Carlos Alberto Lemes de Andrade, Max Klim é o responsável, há quarenta anos pelo horóscopo diário do "Jornal do Brasil" e de diversos outros órgãos da imprensa brasileira.

Primeiro jornalista especializado em astrologia no País, Max Klim é autor da coletânea "Você e seu signo" em doze volumes e do livro de pesquisa histórica "A História Reinterpretada pela Astrologia" lançados pela Editora Nova Era, do Grupo Editora Record. É também o autor das quatro últimas edições do "Anuário de Astrologia Nova Era", almanaque anual especializado em estudos astrológicos entre 2003 e 2006 e 2007 e em 2010 já sob o título "Você e seu signo em 2010".

Jornalista, advogado, pós graduado em administração de empresas e professor de história, Carlos Alberto nasceu em Campanha (MG) a 27 de março de 1943. Ingressou no jornalismo em 1960, em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, transferindo-se posteriormente para o Rio de Janeiro, onde foi, ao longo de quase duas décadas, funcionário do Sistema JB, ocupando funções de gerência e direção na Agência JB.

Foi colunista de filatelia do Jornal do Brasil, colaborador do "Caderno B", tradutor da agência soviética Novosti, redator de verbetes dos livros do ano da Enciclopédia Delta Larousse, redator da Revista Bolsa, "stringer" do The New York Times e da The Associated Press (AP); Executivo Regional Sul da United Press International (UPI) e editor em diversos jornais em Minas Gerais.

Historiador, é autor das pesquisas históricas "Chibatas da Liberdade", sobre a Inconfidência Mineira e "Negro de Guerra" sobre a Guerra do Paraguai. Por seu trabalho de pesquisa e estudos recebeu a medalha dos 200 anos da Inconfidência Mineira.

Atualmente, mantém páginas sobre astrologia nos sites do portal ACESSA.com de Juiz de Fora (MG), no JB Online. Tem suas próprias home-pages com os endereços www.maxklim.com e www.maxklim.com.br

