(20 de fevereiro a 20 de março) - Seu momento astral: hoje prevalece influência que muda suas relações e afeta o trato e ânimo para a condução de sua rotina. Interesses materiais: agindo de forma coerente e firme você terá planos acertados no trabalho. Bom dia com as finanças. Vida íntima: satisfação e segurança com íntimos.