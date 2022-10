(20 de fevereiro a 20 de março) - Seu momento astral: o dia lhe será bem positivo em fase que o aconselha a ser moderado nas críticas e palavras. Surpresas com parentes. Interesses materiais: hoje você deve buscar agir com cautela nos compromissos envolvendo dinheiro. Trabalho bem conduzido. Vida íntima: harmonia com íntimos.