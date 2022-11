(20 de fevereiro a 20 de março) - Seu momento astral: dia que lhe trará surpresas com os fatos ou acontecimentos envolvendo pessoas próximas. Interesses materiais: bom trato com dinheiro e forma de ganhá-lo com o seu trabalho em fase de muita habilidade nas tarefas de rotina. Vida íntima: forte emotividade. Acertada intuição.