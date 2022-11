(20 de fevereiro a 20 de março) - Seu momento astral: um aspecto benéfico vai fazer viáveis seus sonhos de maior liberdade na forma de se comportar nos desafios do cotidiano. Satisfação com a solução de assunto pendente. Interesses materiais: bons resultados nos compromissos com dinheiro. Vida íntima: sensibilidade ampliada.