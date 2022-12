(20 de fevereiro a 20 de março) - Seu momento astral: um aspecto de maior significado recomenda que seja cuidadoso com as mudanças na rotina e pelo cuidado que tomar nas suas decisões. Sua intuição será bem acertada. Interesses materiais: não se descuide dos pequenos compromissos. Vida íntima: inquietação com fatos inesperados.