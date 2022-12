(20 de fevereiro a 20 de março) - Seu momento astral: com um quadro benéfico, suas iniciativas em assuntos sociais serão bem positivas. Interesses materiais: seus encargos de rotina trarão lucro, mas procure tratar com segurança as novas obrigações com o trabalho. Vida íntima: quadro de satisfação com os íntimos. Harmonia.