(20 de fevereiro a 20 de março) - Seu momento astral: a sua determinação se fará sentir sobre a rotina com aumento de seu prestígio no meio em que vive. Interesses materiais: uma posição benéfica afetará, com efeito duradouro, os seus assuntos financeiros e de trabalho. Vida íntima: o dia é de espera e tolerância e paciência.