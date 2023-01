(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: o seu modo de agir diante dos fatos o verá hoje com sensibilidade e generosidade típicas de seu signo. Mas, controle os impulsos e as reações impensadas. Interesses: boas mudanças com as suas finanças. Tarefas de trabalho valorizadas. Sentimentos: sentimentos expostos. Emotividade.

Janeiro 2023