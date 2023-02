(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: começa influência da Lua com a qual você terá boa surpresa nas questões pessoais com acerto nas suas ações e decisões. Interesses: novos rumos para o ganho de dinheiro em quadro de afirmação pessoal com favores nas associações e em atividade de grupo. Vida íntima: emoções expostas.