(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: uma aura mais equilibrada aponta influências ponderáveis sobre suas sensibilidade e intuição. Interesses: no campo financeiro você pode mudar favoravelmente fatos e opções na lida com as finanças. Dia benéfico para o trabalho. Vida íntima: surpresa agradável em novo relacionamento.

Tags:

Quinta-feira