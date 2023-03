(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: Saturno chega ao seu signo trazendo atividade e disposição para agir no campo pessoal com compreensão e empatia. Interesses: na lida financeira, otimismo e comportamento firme e seguro com desafios e exigências irá beneficiá-lo sobremaneira. Vida íntima: solidariedade e acolhimento.