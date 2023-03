(20 de fevereiro a 20 de março) - A semana: período que aponta influências que irão alterar sua lida pessoal e tudo o que se ligar ao contato com o público. Sensibilidade bem ampliada. Interesses: dias de equilíbrio com dinheiro e novos benefícios pela sua habilidade no trabalho. Vida íntima: sentimentos indefinidos. Dúvidas.