(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: forte aspecto em seu signo o verá hoje mais preparado para ditar o rumo dos fatos e as decisões na lida com a família. Interesses: mudanças pela boa oportunidade para concluir negócios e levar avante seus planos no trabalho. Vida íntima: aura de carinho e apego com as suas relações.