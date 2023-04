(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: o ponto de maior significação do momento estará no trato social onde uma boa regência lhe abrirá novas opções ou caminhos para relações sociais, viagens e lazer. Interesses: momento de rever decisões sobre ganhos e dinheiro. Vida íntima: novidades interessantes na lida com íntimos.