(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: o mapa diário de seu signo mostra a possibilidade de crescimento pessoal e maior ênfase no domínio de situações inesperadas no seu trato social. Interesses: bom condicionamento revela realização no trabalho em razão de suas atitudes recentes. Vida íntima: inquietação injustificada.