(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: a influência de pessoa experiente trará a tona sua personalidade generosa e irá deixar com isso impressão duradoura em seus contatos e relacionamentos. Interesses: seu dia aponta quadro de vantagem no trabalho, com a profissão e em suas finanças. Vida íntima: emotividade ampliada.