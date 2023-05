(20 de fevereiro a 20 de março) - Destaque: o Sol regerá neste ciclo mensal a sua 4ª casa do zodíaco, influenciando a vida em família, sua ancestralidade, propriedades e bases sobre as quais constrói seu caráter. A semana: fase de boa indicação a apontar vantagem com novas opções na rotina e finanças. Alegria com íntimos.