(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: apesar de aspecto favorável aos assuntos de família procure se mostrar mais controlado nas reações às demandas de amigos próximos. Interesses: as posições do dia serão muito benéficas, embora o aconselhem a agir com cautela nos contratos e dívidas. Vida íntima: emotividade exposta.