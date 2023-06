(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: com posição mais favorável, você vivenciará momento de afirmação e reconhecimento para as suas atividades. Interesses: sua rotina se dará de forma benéfica em razão da inventividade e inovação no trabalho. Procure ser mais rigoroso com as finanças. Vida íntima: emoções sob controle.

Tags:

Quinta-feira