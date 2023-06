(20 de fevereiro a 20 de março) - A semana: dias nos quais, em sua na lida com assuntos de família, se acentuarão elementos de equilíbrio e maior seriedade com as demandas e pedidos. Interesses: você conta agora com vantagem para novo desafio de trabalho. Negócios inesperados. Vida íntima: bons momentos em dias de carinho.