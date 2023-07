(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: por forte influência em seu signo, haverá hoje elemento positivo com valorização do diálogo e maior participação nas atividades de sua rotina. Interesses: boa aura de um quadro positivo no seu crescimento profissional e trato com dinheiro alheio. Vida íntima: íntimos irão ajudá-lo.