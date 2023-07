(20 de fevereiro a 20 de março) - A semana: com a influência de bom aspecto apontando fase pessoalmente benéfica são boas as perspectivas para suas atividades e as novas iniciativas. Interesses: procure não se posicionar de forma muito rigorosa e exigente com negociações e contratos. Vida íntima: boa lida afetiva. Novidades.