(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: há hoje firme determinação para a busca de seus objetivos pessoais que agora ganham maiores importância e significação. Interesses: em meio à preocupação com dinheiro você terá bom momento a compensá-lo em todas as ações no trabalho. Vida íntima: sentimentalismo bastante exagerado.