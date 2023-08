(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: bom quadro lhe reserva comportamento equilibrado no trato de questão ainda por resolver. Interesses: dia benéfico, pois nele se inicia uma fase de boas realizações sob influência forte e positiva para seu trabalho. Quadro regular para as finanças. Vida íntima: novidade com íntimos.

Tags:

Agosto 2023