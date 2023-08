(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: por seu comportamento, você hoje poderá ver superadas as dificuldades nos seus assuntos e demandas pessoais. Interesses: com bom aspecto e posição material que persiste firme em seu dia o momento será bastante propício na lida com dinheiro. Vida íntima: quadro de afeto e carinho.

Agosto 2023 | sábado