(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: com a influência da Lua procure agir de forma firme e racional na busca por apoio em assunto complicado. Interesses: boa novidade nas finanças e em relação à rotina dos compromissos e contratos com seu trabalho. Vida íntima: seja mais tolerante para consolidar as suas relações.

Tags:

Agosto 2023 | Quinta-feira