(20 de fevereiro a 20 de março) - Seu dia: com um bom quadro, hoje prevalecem aspectos importantes que trarão bom significado em relação às suas tarefas e obrigações do cotidiano. Interesses: dia benéfico para o trato financeiro com estranhos. Vida íntima: suas reações, se medidas e mais pensadas, lhe trarão muita harmonia.