(20 de fevereiro a 20 de março) - Seu dia: você deverá encarar de forma confiante e otimista os desafios de rotina, pois há quadro equilibrado para as suas relações pessoais. Interesses: seja firme sem assumir compromissos exagerados nas finanças e procure agir com moderação no trabalho. Vida íntima: satisfação com os íntimos.