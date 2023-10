(20 de fevereiro a 20 de março) - Destaque: a regência do Sol neste seu mês se dará na 9ª casa zodiacal, afetando seus ideais, sonhos e visões, as viagens longas, o trato do comércio e os grandes negócios. Hoje: quadro de equilíbrio em suas ações e de boa posição para seus interesses financeiros e ganhos derivados do trabalho.