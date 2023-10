(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: a influência da posição lunar lhe trará quadro muito benéfico para as relações próximas. Interesses: dia de mudança com as finanças. Isso pode alterar sua disposição pelos bons indicadores também em assunto de trabalho. Vida íntima: nova motivação na rotina íntima. Intuição acertada.