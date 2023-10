(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: ao longo das horas aceite conselhos para a sua rotina, pois eles o farão beneficiário de mudança importante. Interesses: momento positivo em termos materiais e no atendimento aos compromissos com dinheiro. Habilidade com seu trabalho. Vida íntima: seja prudente nas suas opiniões.