(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: você hoje poderá se deparar com divergência ou confronto em família o que exigirá paciência e controle. Concilie no que for possível. Interesses: acerto em compromissos e na lida com contrato ligado ao seu trabalho. Vida íntima: sensibilidade com as opiniões de pessoas bem íntimas.