(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: um bom aspecto o influenciará mudando suas atitudes com as pessoas e trazendo sensibilidade e muita emotividade. Interesses: sua força de vontade deve ser dirigida para as novas tarefas do trabalho. Ganhos inesperados. Vida íntima: seja mais conciliador nas questões com os íntimos.